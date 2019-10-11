Оренбург, 11 октября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области в сентябре 2019 года подорожал хлеб. Ценовые изменения коснулись хлеба из ржаной и пшеничной муки, сообщает Оренбургстат.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

В частности, стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной выросла на 1,5, хлеб. Ценник булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов изменился на 1%.

Добавим, индекс потребительских цен на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) в сентябре составил 99,1%.