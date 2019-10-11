Москва, 12 октября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 12 октября, в Стамбуле спикер Госдумы Вячеслав Володин примет участие в III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

В повестке — вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.

На полях конференции Володин проведет также ряд двусторонних встреч.

Отметим, что в III Конференции спикеров парламентов также примут участие представители Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая.

Ранее в ходе IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии, Володин заявил о необходимости предлагать модельные законы по борьбе с терроризмом, которые должны позволить сформировать единый список террористических организаций.