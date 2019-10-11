Ярославль, 11 октября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти отреагировали на предостережение прокуратуры и объявили аукцион на оказание услуг по обеспечению наружного освещения на 4-й квартал 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Вечерний Ярославль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Ярославля внесла предостережение и.о. директора департамента городского хозяйства в связи с отсутствием контракта на обслуживание систем наружного освещения. Действие предыдущего контракта истекло 30 сентября, новый не был заключен из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств, то есть денег в бюджете. В результате жители города стали жаловаться на темноту. На некоторых улицах фонари не работают.

В результате Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля все-таки объявило аукцион на обслуживание сетей. Начальная цена контракта составляет 4,1 млн рублей. Аукцион должен пройти 21 октября. Если победитель будет определен и результаты процедуры никто не оспорит, обслуживание сетей освещения возобновится в начале ноября.

Проблема с обслуживанием сетей напрямую связана с крайним дефицитом бюджета Ярославля. Ранее контракт с обслуживающей организацией заключался на год. Сейчас торги идут каждый квартал, причем зачастую несвоевременно. Частая смена подрядчиков также не идет на пользу работе.