Уфа, 11 октября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Уфе начались праздничные мероприятия по случаю празднования Дня Республики и 100-летия образования Республики. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Празднование пройдет во всех районах города, будут организованы ярмарки и выступления вокальных коллективов.

На площади Салават Юлаева пройдет акция «Военная служба по контракту». На ипподроме «Акбузат» начнется финал конноспортивного турнира «Терра Башкирия».

В уфимском амфитеатре зрители смогут посмотреть большой праздничный концерт с участием групп Pizza и Elvin Grey.

А в 17:30 часов горожане смогут принять участие во флешмобе и исполнить гимн Башкирии.

Праздник завершится в 20:30 часов праздничным фейерверком и лазерным шоу.