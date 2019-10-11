Берлин, 11 октября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Porsche и американская авиакорпорация Boeing подписали соглашение, в рамках которого планируют создать авиатранспорт премиум-класса для города. Об этом сообщает пресс-служба Porsche.

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«Porsche стремится выйти за рамки своих возможностей в качестве производителя спортивных автомобилей, став ведущим брендом для премиальной мобильности. В более долгосрочной перспективе это могло бы означать переход в третье измерение путешествий», — приводит пресс-служба компании слова член правления по продажам и маркетингу в Porsche AG Детлева фон Платен.

Сообщается, что над созданием первых аэротакси будет работать команда специалистов. Их задачей будет также оценка перспектив появления нового вида транспорта.

«Мы объединяем сильные стороны двух ведущих мировых компаний, чтобы охватить потенциальный ключевой сегмент рынка в будущем», — говорится также в сообщении немецкого автопроизводителя.

В 2018 году компания Porsche Consulting провела исследование, согласно которому рынок городской воздушной мобильности наберет обороты после 2025 года. Исследование также показывает, что аэротакси будут перевозить пассажиров быстрее и эффективнее, чем обычные средства наземного транспорта.

Напомним, весной 2019 года американский стартап Alaka’i Technologies представил первый лётный прототип, созданный в рамках проекта водородного аэротакси Skai.

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