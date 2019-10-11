Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Петербурге ранним утром 11 октября начались два десятка обысков в местах проживания мигрантов. Следственные действия проводятся в связи с расследованием уголовного дела о драке азиатских мигрантов у Апраксина двора, которая произошла вечером 14 сентября текущего года. В ходе столкновения применялись ножи и звучали выстрелы, несколько человек оказались в больницах.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

По данным издания «Фонтанка», поиски подозреваемых сегодня идут в Центральном, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Приморском районах, в них участвуют около 70 полицейских при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, после этой драки в Апраксином переулке, где традиционно скапливаются мигранты, из больниц пришли сообщения о госпитализации двух пострадавших, которые получили ножевые ранения и травмы в ходе конфликта с другой группой лиц.

По горячим следам были доставлены в отдел полиции порядка 12 мигрантов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Позже к этому добавили обвинение в хулиганстве. По предварительной версии, конфликт произошёл на бытовой почве.

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Напомним, уже после этого конфликта массовая драка выходцев с Кавказа произошла 21 сентября во Фрунзенском районе на юге Петербурга. В ней пострадали не менее шести человек. Два участника драки задержаны, возбуждено уголовное дело.

Как отмечает ИА REGNUM, массовые драки мигрантов из азиатского и кавказского регионов фактически стали обычным явлением в Петербурге. Часто в таких конфликтах в ход идет оружие.