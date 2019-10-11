Пермь, 11 октября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Пермский хор «Млада» представит новую программу совместно с известным актером театра и кино Евгением Дятловым, об этом 11 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Бурцева Пермский хор «Млада»

На сцене прозвучат известные эстрадные композиции, созданные советскими исполнителями, обработанные современными аранжировками команды «Млады».

"Около года назад на одном из праздничных концертов в Перми нам предстояло исполнить совместный номер с Евгением Дятловым. С первых нот стало понятно, что мы музыкально совпадаем, «звучим в унисон». Так и родилась идея концерта, настолько совместное исполнение одного номера вдохновило Ольгу Выгузову и Евгения Дятлова», — подчеркнули в пресс-службе коллектива.

Ажиотаж вокруг мероприятия настолько высок, что все билеты на него были распроданы за месяц до его представления. Концерт состоится уже завтра, 12 октября в дворце культуры имени Солдатова.

Напомним, Пермский хор «Млада» не первый раз создает проекты совместно с популярными артистами. Так, в 2017 году коллектив представил на суд зрителей театрально-музыкальную постановку «17» с участием известного актера Антона Шагина.