Цхинвал, 11 октября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. В выходные дни 12 и 13 октября в Южной Осетии планируется отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает агентство «Рес».

South-ossetia.info Линия электропередач

Как пояснил гендиректор ГУП «Энергоресурс-Южная Осетия» Алан Габараев, электроэнергия будет отключаться оба дня с 9:00 до 18:00, так как для подготовки сетей к зимнему периоду на линии электропередач «Северный портал — Дзау» будут проводиться ремонтные плановые работы.

Электроэнергия в Южную Осетию поступает по единственной линии электропередач (ЛЭП), проходящей из России от Северного портала Рукского тоннеля через главный Кавказский хребет до подстанции «Дзау». ЛЭП построена в 1990-х годах по временной схеме и при этом работает в тяжелых высокогорных условиях, сильно осложняющихся в зимнее время.

В следующем году планируется строительство резервной ЛЭП через Рукский туннель. Вопрос уже прошел согласование с российскими коллегами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в выходные дни 14 и 15 августа подача электроэнергии в Южную Осетию также была ограничена в связи с профилактическими работами на линии электропередач.