В КНР представили боевую «летающую тарелку»
Тяньцзинь, Китай, 11 октября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. На выставке China Helicopter Exposition 2019, которая проходит в Тяньцзине, был представлен макет аппарата, напоминающий по форме «летающую тарелку». Об этом 11 октября сообщает портал The Drive.
По данным источника, основной ротор летательного аппарата, который предназначен для вертикального подъёма, имеет в диаметре около 5 метров. Также, предположительно, его максимальная скорость должна составить не менее 650 км/ч и он рассчитан на двух пассажиров.
Однако эксперты портала отнеслись к китайской новинке со скептицизмом, так как ранее все попытки создать подобный аппарат всегда заканчивались неудачей.
Отметим, выставка China Helicopter Exposition 2019 в Тяньцзине пройдет с 10 октября до 13 октября и на ней также будут представлены вертолёты средней грузоподъёмности Z-20.