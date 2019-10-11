Москва, 11 октября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с государственным визитом 15 октября, сообщается на сайте Кремля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вид на Дубай. ОАЭ

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Состоятся переговоры с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Главы двух государств обсудят дальнейшее наращивания двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальной международной проблематике.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Саудовскую Аравию. 11 октября Путин выступит на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

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