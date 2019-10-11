Самара, 11 октября, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Заместителя начальника службы экономической безопасности УФСБ РФ по Самарской области осудили за мошенничество и хранение боеприпасов в Самаре. Приговор был вынесен 10 октября Самарским гарнизонным военным судом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Суд признал полковника Сергея Г. виновным в мошенничестве, хранении оружия и боеприпасов и приговорил его к 20 годам лишения свободы и штрафу 90,5 млн рублей.

Помимо этого, мужчина был лишен звания полковника и ордена Мужества.

Судом установлено, что с марта 2016 года по 2018 год он совместно с бывшим начальником отдела «М» УФСБ РФ по Самарской области Павлом Ч. каждый месяц получал взятки в размере 2,5 млн рублей от руководителя юридической службы ООО МО «ТНП» Олега П. За это он должен был осуществлять общее покровительство, которое фактически не оказывалось.

Кроме этого, Сергей Г. также был обвинен в получении взятки в размере 3 млн рублей от руководства похвистневской нефтебазы. За эти деньги он должен был найти нарушения у конкурентов.

В ходе обыска в квартире Сергея Г. стражи порядка обнаружили и изъяли около 80 млн рублей, оружие и боеприпасы. В суде подсудимый пояснил, что 20 млн рублей из изъятых средств являются накоплениями его семьи.

При этом факт хранения дома оружия и боеприпасов он отрицает.

В отношении Павла Ч. также был вынесен приговор в четверг. Суд ему назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 400 тыс рублей.