Новосибирск, 11 октября, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Облигации Новосибирска номинальной стоимостью 5 млрд рублей успешно размещены в полном объёме, по итогам проведения конкурса по купону ставка утверждена на уровне 7,3% годовых, сообщает мэрия города.

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По данным пресс-службы администрации муниципалитета, накануне, 10 октября, на Московской бирже состоялось открытое размещение облигаций Новосибирска.

«Более 40 заявок от различных инвесторов сформировали ажиотажный спрос. Объём спроса превысил объём предложения более чем в три раза и составил более 15,9 млрд рублей», — отметили в мэрии.

Средства от размещения облигаций пойдут на рефинансирование кредитов коммерческих банков для экономии расходов на обслуживание долга города.

Отметим, что доходная часть бюджета Новосибирска 2019 года составляет 46,6 млрд рублей, расходная — 48,6 млрд рублей, дефицит — 2 млрд рублей.