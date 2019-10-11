Киев, 11 октября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией. Об этом украинский президент заявил на пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, и нет», — утверждает Зеленский.

Он добавил, что необходимо предпринимать шаги навстречу друг другу, чтобы закончить войну в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе пресс-конференции Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения Украины с Россией. По его словам, для восстановления воздушного сообщения между странами необходимо «делать шаги, встречаться, заканчивать войну».