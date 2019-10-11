Москва, 11 октября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Полиция Москвы и ФСБ России перекрыли нелегальный канал перевода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, сообщила журналистам 11 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

По предварительной информации, через канал с 2015 по 2018 год было выведено за границу РФ более 1 млрд рублей. Преступники предоставляли в банки подложные платежные поручения и через реквизиты подконтрольных фирм переводили деньги на счета нерезидентов под видом реализации внешнеторговых контрактов.

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

В Московском регионе и Санкт-Петербурге провели более 20 обысков и изъяли более двухсот печатей и штампов различных организаций, около сотни электронных ключей от системы «Банк-Клиент», а также компьютеры и денежные средства в размере 23 млн рублей.

Задержана 34-летняя женщина, которую подозревают в организации преступления. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.