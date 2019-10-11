Токио, 11 октября, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Тайфун «Хигибис», надвигающийся на Японию, по мощности сравним с тайфуном «Ида» 1958 года, сообщил представитель японского Главного метеорологического агентства на пресс-конференции.

NASA Тайфун

«Очень мощный тайфун, не снижая силы, завтра может обрушиться на районы Токай и Канто», — заявил он.

По его словам, по всей Японии ожидается штормовой ветер и сильные ливни, что вызывает опасность схода оползней, высоких волн, паводков и затоплений. Представитель агентства также призвал жителей принять все необходимые меры безопасности.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японские власти принять все меры для обеспечения безопасности жителей в связи с приближением тайфуна.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис» надвигается на Японию с юго-востока и к 12−13 октября может обрушиться на японское побережье. Авиакомпании в стране уже объявили об отмене более 800 авиарейсов, железнодорожные перевозчики сообщают об остановке движения. Также закрываются школы, перекрываются участки дорог вдоль побережья.