Вашингтон, 11 октября, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) смогли «пробить брешь» и разыграть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, переговорив с ним от лица министра обороны Турции Хулуси Акары. Об этом сообщила телекомпания NBC.

(сс) Gage Skidmore Линдси Грэм

«Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его», — сказал представитель сенатора Кевин Бишоп.

Разговор Грэма с пранкерами, состоявшийся в августе, был опубликован газетой Politico. Из записи следует, что сенатор, думая что беседует с турецким министром, отметил что Рабочая партия Курдистана (РПК) представляет «крупную проблему». И что он рассказал об ошибке Барака Обамы, сделавшего на РПК ставку, президенту США Дональду Трампу.

«Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии», — заявил сенатор лжеминистру.

Также Грэм призвал своего собеседника не закупать у России зенитные комплексы С-400 и во время повторного разговора с «министром обороны» Турции сообщил, что рассказал об их первом разговоре президенту Трампу.

Напомним, в настоящее время Грэм активно выступает за введение против Турции санкций как раз за ее военную операцию в Сирии против курдских формирований, прежде всего против РПК.

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