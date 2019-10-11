Москва, 11 октября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Российская рыбопромышленная отрасль потеряла более 150 миллиардов рублей из-за действия соглашения о морских границах между СССР и США, подписанного в 1990-м году. Об этом говорится в письме президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева председателю Совфеда РФ Валентине Матвинко.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

Речь в письме идет о соглашении о морской границе между Чукоткой и Камчаткой и американским штатом Аляска, подписанном 1 июля 1990 года главой МВД СССР Эдуардом Шеварнадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером. После подписания договора зона рыбного промысла для российских рыбаков уменьшилась на 77,7 тысяч квадратных километров.

В письме говорится, что за 1991−2002 годы российская рыбопромышленная отрасль потеряла 70 млрд рублей от действия договора, а с 2003 по 2017 годы — 80−100 млрд рублей.