Канберра, 11 октября, 2019, 06:32 — ИА Регнум. В результате лесного пожара в австралийском городе Кунгбар погибли два человека, передает телеканал ABC.

Лесной пожар

Сообщается, что правоохранители обнаружили тела пожилых супругов Роберта Линдси и Гвенды Хайд в сгоревшем доме. По данным полиции, их обнаружили только недавно, однако погибших уже опознали и передали их тела судмедэкспертам.

Отмечается, что район, в котором погибли два человека, оказался в зоне лесных пожаров 9 октября. Проживавших там людей предупредили заранее об опасности, тем не менее в одном из сгоревших домов полицейские всё же обнаружили погибших. По словам представителя полиции, сгоревший дом находился в отдаленном районе, поэтому его жильцы могли до последнего не знать о пожаре.