Москва, 11 октября, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Принцип «любое исправление — в пользу правообладателя» будет применён в законопроекте «О совершенствовании государственной кадастровой оценки», заявила глава Росреестра Виктория Абрамченко, передаёт РБК.

Economy.gov.ru Виктория Абрамченко

Абрамченко «Если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась, такая стоимость применяется ретроспективно — с даты применения ошибочной стоимости, а если стоимость увеличилась — с нового налогового периода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал планы правительства рассмотреть законопроект о механизме определения кадастровой стоимости недвижимости.