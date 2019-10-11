Глава Росреестра прокомментировала планы по кадастровой оценке недвижимости
Москва, 11 октября, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Принцип «любое исправление — в пользу правообладателя» будет применён в законопроекте «О совершенствовании государственной кадастровой оценки», заявила глава Росреестра Виктория Абрамченко, передаёт РБК.
Economy.gov.ru
Виктория Абрамченко
«Если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась, такая стоимость применяется ретроспективно — с даты применения ошибочной стоимости, а если стоимость увеличилась — с нового налогового периода».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал планы правительства рассмотреть законопроект о механизме определения кадастровой стоимости недвижимости.