Пекин, 11 октября, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Китайская национальная валюта укрепилась на 3 базисных пункта по отношению к доллару США, сообщает 11 октября агентство Синьхуа

Junjiewu99 Китайские юани

Курс китайской валюты на 11 октября составил 7,0727 юаней за доллар США, укрепившись к доллару на уровне погрешности. На 9 октября курс юаня составлял 7,0728 к доллару США, таким образом, можно констатировать, что Центробанк Китая удерживает валюту на стабильной отметке.

Напомним, что в 2019 году произошел резкий обвал курса юная в связи с резким обострением торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом против Поднебесной. Эксперты связывают этот обвал с асимметричными ответными мерами со стороны Китая.