Вашингтон, 11 октября, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Если Пекин собирается что-либо расследовать, Белый дом не станет ему мешать, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Glen Китайский дракон

Отвечая на вопрос, всерьёз ли Трамп предлагал китайским властям расследовать действия экс-вице-президента Штатов Джо Байдена и его сына Хантера, глава США ответил:

«Хотят что-то расследовать, пускай расследуют. А не хотят, пусть не расследуют».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп в связи со скандалом вокруг Байдена, президента Украины и импичмента заявил в первых числах месяца, что «Китаю следует начать расследование против Байденов».

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