Олёкминск, Якутия, 11 октября, 2019, 05:58 — ИА Регнум. В Олёкминском районе Якутии учителя жалуются на задержку зарплаты, чиновники заявляют, что все выплаты им сделаны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

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«5-го числа каждого месяца нам перечисляют зарплату за прошедший месяц, а 20-го — аванс. Зарплату нам до сих пор не выплатили. Обошлись только авансом. При этом нам ничего не объясняют, только сообщают: ждите, будет. Честно говоря, такое впечатление, что деньги ушли не по целевому назначению», — сообщили педагоги Sakhaday.

В Олекминском райсовете своя версия.

«На сегодняшний день все учителя вроде зарплаты получили. Произошла задержка с выплатой зарплаты в одной из Олекминских школ, где сменилось руководство. Возникла небольшая загвоздка из-за того, что она проходила процедуру получения электронной подписи в Якутске. Но, насколько я знаю, зарплаты выплачены», — пояснил председатель районного совета депутатов Андрей Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в 2020 году ожидается увеличение финансирования сферы образования: на 5 тыс. повысят зарплату учителям, построят школы и детские сады.