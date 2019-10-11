Сан-Хосе, 11 октября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Карлос Альварадо призвал сдержать изменения климата, чтобы «последующие поколения чувствовали гордость за достигнутые успехи и изменение мира к лучшему». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

MadriCR Карлос Альварадо

«Я хочу вас мотивировать, поскольку мы можем изменить ситуацию. Это самая важная миссия нашего и следующего поколения, это миссия целого человечества, и поэтому она имеет ценность», — приводит агентство слова главы государства.

Альварадо подчеркнул, что в борьбе с изменениями климата «важен вклад каждого человека в каждом уголке мира».