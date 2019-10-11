Вашингтон, 11 октября, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Переговоры делегаций из США и Китая по торговле и тарифам «идут хорошо», заявил американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, сообщает Agence France-Presse.

White House Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

«Думаю, все идет хорошо. У нас были очень, очень хорошие переговоры с Китаем», — заявил он.

При этом американский лидер не назвал деталей переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Вашингтоне проходит очередной раунд торговых переговоров между представителями Китая и США. Китайскую делегацию на переговорах возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую — торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и глава минфина Стивен Мнучин.