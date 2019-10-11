Анадырь, 11 октября, 2019, 05:10 — ИА Регнум. В УМВД Чукотки обратилась женщина у которой киберпреступники похитили более миллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

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«В социальных сетях женщина познакомилась с мужчиной, который представился военным офицером другого государства. Он пояснил, что в настоящий момент находится в зоне боевых действий. В ходе общения у них завязалась тёплая переписка, и мужчина попросил денег в долг. Получив деньги, аферист рассказал, что скоро приедет на Чукотку, но так больше на связь не выходил. Дама лишилась 1 114 000 рублей. Ведётся расследование», — пояснили в окружном управлении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники и хакеры придумывают различные способы обмана доверчивых людей. Чаще всего на их уловки попадаются пожилые люди, одинокие женщины.