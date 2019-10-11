Казань, 11 октября, 2019, 04:47 — ИА Регнум. В управлении федеральной службы исполнения наказаний по Татарии назначили нового руководителя и снова в статусе временно исполняющего обязанности. На этот пост назначен заместитель начальника Андрей Терентьев, что работает в ведомстве с августа 2014 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

УФСИН РФ по Татарии Сотрудники ФСИН

54-летний Терентьев родился в Красноярском крае, образование получал в Саратове, закончив высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР, а пять лет назад был переведён в управление ФСИН Татарии. В республике он работал в разных должностях, начиная с 1990-х годов, успев побыть и замначальника одной из колоний региона.

До Терентьева руководил ведомством, также в статусе врио, Эдуард Хиалеев, который сегодня является первым заместителем главы ведомства. Замена произошла из-за ограничений по сроку службы — в данном статусе можно работать не более двух лет.

Напомним, руководители с приставкой врио сменяются в ведомстве с мая 2017 года, когда по указу президента РФ ушел в отставку Дауфит Хамадишин.