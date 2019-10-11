Пекин, 11 октября, 2019, 04:33 — ИА Регнум. В Китае зафиксирован устойчивый рост числа авиапассажиров во время празднования Дня образования КНР, передает 10 октября агентство Синьхуа.

Bill Larkins Самолёт авиакомпании Air China

За неделю праздников с 1 по 7 октября в общей сложности 12,8 млн авиаперелетов было осуществлено, что на 5,1% больше в годовом исчислении, сообщили в Гражданской авиационной администрации Китая (CAAC).

В общей сложности 114 455 авиарейсов было осуществлено при среднем их количестве 16 351 в день. Это, в свою очередь, на 3,08% больше в годовом исчислении. Средний коэффициент загрузки рейсов составил 84,9%, а показатель пунктуальности рейсов — 92,16%.

Как отмечается, в основном, самые загруженные рейсы вылетают из популярных туристических мест вроде Шанхая, Тяньцзиня, Шэньчжэня, Сианя, Саньи, Лицзяна, Лхасы и Гуйлиня.

Обратные рейсы из туристических мест вроде Сишуанбаньны, Саньи, Лицзяна, Гуйлиня, Горы Уи и гор Цзинган были самыми жаркими в последние два дня празников. Пик обратных вылетов пришелся именно на 7 октября, когда было сделано 1,9 млн вылетов из этих мест.