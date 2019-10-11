Биробиджан, 11 октября, 2019, 04:46 — ИА Регнум. В преддверии осеннего пожароопасного периода представитель ГУ МЧС России по ЕАО Александр Кукишев рассказал, что в области фиксируется увеличение количества умышленных поджогов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

33.mchs.gov Тушение пожара

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В 2017 году умышленных поджогов было 19, тогда как за 2018 год их количество возросло до 28. В основном злоумышленники поджигают автомобили, дома и дачи.

На время пожароопасного периода будет запрещено сжигание мусора, отжиг сухой травы, проведение огневых работ вне установленных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в попытке искать лесные пожары с использованием беспилотного летательного аппарата, бурятские лесники разбили дорогостоящую технику.