Вашингтон, 11 октября, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Официальный аккаунт президента США Дональда Трампа появился в стриминговом сервисе Twitch. Его учетная запись уже верифицирована администрацией сервиса.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Предполагается, что американский лидер будет использовать эту учетную запись, чтобы вести трансляции с мероприятий своей предвыборной кампании к президентским выборам 2020 года.

Канал насчитывает более 15 тысяч подписчиков. На канале уже ведется трансляция выступления Трампа в Миннеаполисе, которую просмотрели около 60 тысяч человек.