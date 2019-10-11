Пекин, 11 октября, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Китай запускает с 11 октября дополнительные пассажирские и грузовые поезда, сообщили в государственной компании China State Railway Group Co., Ltd., передает агентство Синьхуа.

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Согласно новой схеме движения поездов, которая также вступает в силу с 11 октября, в общей сложности 160 пассажирских и 95 грузовых поездов будут добавлены по всему Китаю. Таким образом общее количество пассажирских поездов, курсирующих по Китаю, будет увеличено до 9139 штук, из которых 6739 — скоростные, а общее число грузовых поездов достигнет 19 295 единиц.

Как отметили в компании, мощности железнодорожного транспорта в Китае и дальше будут наращиваться. Также будут добавлены дополнительные станции и остановки для улучшения качества передвижения пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай построит 127 специализированных железнодорожных линий к 2020 году общей длиной 1856 км для улучшения эффективности железнодорожного транспорта в стране.