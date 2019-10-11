Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Тихом океане недалеко от побережья Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Камчатка

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 109 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина очага составила 80 километров. Отмечается, что жители Камчатского края землетрясения не ощутили, обращений в МЧС от жителей региона не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегания подземных толчков располагался на глубине 21 километр. Разрушений и пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.