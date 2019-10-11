Якутск, 11 октября, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Власти Якутии исключили горбушу и кету из Красной книги республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Кета

Читайте также: В Москве обнаружили краснокнижную белку-летягу

Такое решение принято правительством Якутии в сентябре, в связи с благополучным состоянием численности популяций в реке Колыма.

Жители республики давно просили изменить правила добычи рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, гуляющие в парке местные жители Ново-Переделкино на западе Москвы обнаружили там краснокнижную белку-летягу. До этого таких особей здесь не водилось.