Москва, 11 октября, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Житель Ульяновска вышел с инициативой к Госдуме РФ о законодательном закреплении «безвозмездного потребления газа на мемориальных комплексах, оснащённых «Вечным огнём». Предложение уже нашло поддержку в Татарии, ряде других регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

Константин Долгов — автор инициативы, которую за сутки поддержали порядка 200 человек, отметил, что в малых городах и сёлах, где есть «Вечный огонь», в последние годы его зажигают лишь в День Победы, и среди причин — высокая стоимость потребления газа.

«Руководители муниципальных образований вынуждены делать выбор между оплатой газа, потребляемого горелкой мемориального сооружения в память о погибших героях, и решением социальных проблем населения, живущих здесь и сейчас. И часто выбор не в пользу памяти», — пишет Константин Долгов, отмечая, что делают такой выбор на местах не из-за чёрствости или цинизма, а потому что бюджет на местах весьма ограничен.

Для того чтобы не приходилось делать такой трудный выбор, он предложил сделать газ для Вечного огня бесплатным. Инициативу поддержали жители разных регионов:

«Газ — достояние народа страны!», «Мои предки достойны вечной памяти», «Я за Вечный огонь, вечную память о подвигах нашего народа».

В начале октября 2019 года, после того как мэрия Ульяновска получила требование погасить долг за газ для мемориальных комплексов, со схожей инициативой выступил депутат гордумы Антон Антипов.

Напомним, в августе 2019 года в Оренбурге в медиаповестку области попал вопрос отключения газа на мемориале. О причинах, из-за которых «Вечное пламя» погасло, не сообщалось, но инцидент вызвал отклик в сердцах горожан и возмущение. Горение восстановили в короткие сроки.