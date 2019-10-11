Москва, 11 октября, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Уникальный документальный раздел «Огни свободной Риги» появился 11 октября на сайте Минобороны РФ.

Освобождение Риги советскими войсками. 1944

Архивные документы опубликованы к 75-й годовщине освобождения Риги от нацистов. Опубликованы донесения, страницы из журнала боевых действий, карты, фотосхема аэродрома Рига.

Напомним, столица Латвии была освобождена Красной армией от нацистов в ходе Рижской операции, завершившейся 22 октября1944 г. В освобождении Риги участвовали войска 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.