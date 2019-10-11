Пекин, 11 октября, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Электромобили стали главным средством передвижения на китайских шоссе за время празднования Дня образования КНР, удвоив суммарный заряд аккумуляторов в годовом исчислении сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Электромобиль

Средний заряд аккумуляторов электромобилей на скоростных шоссе Китая на время праздничной недели с 1 по 7 октября достиг 408 000 кВт⋅ч, что в 3,6 раза больше относительно обычных дней, сообщили в Государственной сетевой корпорации Китая.

Зеленый транспорт в целом и электромобили в частности сконцентрировавы, в основном в регионе Пекин-Тяньзцниь-Хэбэй и регионе Дельты Янцзы. Провинции Хэбэй, Цзянсу, Цжэцзян и Хубэй заняли первые четыре места по заряду батареи.

Как отмечают эксперты, рост данных показателей связан с тем, что благодаря инфраструктурным изменениям и улучшениям, количество станций зарядки увеличилось до 1,08 млн единиц на конец августа 2019 года. За время Фестиваля Весны 2019 года средний дневной заряд аккумулятором достиг 250 000 кВт⋅ч, а во время майских праздников она и вовсе приблизилась к 300 000 кВт⋅ч.