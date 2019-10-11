Пекин, 11 октября, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Туристическая отрасль Китая стала ключевым фактором экономического развития и помощи в борьбе с бедностью, сообщает 10 октября газета China Daily.

В Китае

Почти 80 млн человек, или 10,3% работающего населения Китая были наняты благодаря пышно развивающейся туристической отрасли, говорится в докладе, выпущенном Мировым туристическим альянсом и Китайской академией туризма.

Туризм был признан самой важной сферой экономики, которая помогает людям вырваться из нищеты, особенно, если речь идет о центральных и западных провинциях Китая, говорится в газете со ссылкой на доклад.

«Около 4800 человек в 101 нищей деревне (которые отслеживаются национальной базой данных сельского туризма) по всей стране избавились от нищеты именно благодаря тому, что были вовлечены в туристическую деятельность, а это составляет 30,4% от общего числа выведенных из нищеты», — заявил замминистра культуры и туризма КНР Ли Цзяньчжао.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Шаньдун на востоке Китая в настоящее время переживает бум «красного туризма».