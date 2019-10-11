Москва, 11 октября, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел некорректное сравнение ситуации в Донбассе и в Приднестровье, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Зеленский видит сходство между Приднестровьем и Донбассом, но сходства нет и в помине. В Приднестровье никто не гибнет вот уже 27 лет. Никаких обстрелов, боевиков и ВС Молдавии вокруг. Граница открыта: люди свободно ездят в Молдавию. Жизнь там — мечта для растерзанного Донбасса», — заявил российский сенатор.

Пушков подчеркнул, что на протяжении 27 лет не ведутся боевые действия между Приднестровьем и Молдавией.

«Съездил бы туда, посмотрел своими глазами. Там в бронежилете и каске ходить не надо. Для Донбасса положение Приднестровья было бы огромным прогрессом», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в ходе встречи с журналистами сравнил гражданскую войну в Донбассе с ситуацией в Приднестровье. По его словам, единственное различие между Донбассом и Приднестровьем — отсутствие стрельбы.