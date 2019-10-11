Биробиджан, 11 октября, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Сводные отряды радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа завершили специальную обработку территории Биробиджана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

79.mchs.gov.ru Специальная обработка

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В столице ЕАО было обработано порядка 150 домов и придомовых территорий, а также продезинфицировано специальным раствором около 30 км автомобильных дорог. В настоящий момент военнослужащие приступили к обработке сел Валдгейм и Головино Биробиджанского района.

Всего было задействовано 10 единиц специальной техники и 30 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала схода воды, в Еврейскую автономную область было переброшено специальное подразделение РХБЗ Восточного военного округа.