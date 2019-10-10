Саратов, 11 октября, 2019, 02:50 — ИА Регнум. В эти минуты в центре Саратова толпа из нескольких сотен человек перекрыла улицу Московскую у здания городского управления МВД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец событий, местный житель Илья.

Константин Панфилов ИА Красная Весна Волнения в Саратове

По словам собеседника ИА REGNUM, граждане требуют отдать им предполагаемого убийцу девятилетней девочки, которая пропала 9 октября. На следующий день, 10 октября, труп ребёнка был найден в гаражах в саратовском микрорайоне СХИ.

На месте происшествия образовался стихийный народный сход, в котором, по разным оценкам, приняло участие до двух тысяч человек. Сейчас часть из них собралась возле отдела полиции, куда якобы доставили подозреваемого.

«Московская перекрыта. Перекрыли машины и люди. Московская перекрыта от улицы Рахова до Астраханской. Вся толпа пришла туда. Требуют отдать убийцу», — сообщил Илья.

Собеседник ИА REGNUM также отметил, что полиция пытается успокоить толпу, говоря, что «преступника будут судить по закону».

«По какому закону?!» — слышны в ответ выкрики из толпы.