Саратов, 11 октября, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Предполагаемого убийцу девятилетней девочки в Саратове якобы переодели в форму сотрудника ОМОНа, чтобы разъярённая толпа не совершила над ним самосуд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из очевидцев происшествия Илья.

Константинов Панфилов ИА Красная Весна Волнения в Саратове

«Прошла информация, что чувак этот стоял в гараже с девочкой двое суток. Полицейские стали вскрывать все гаражи. Остался один, полиция его оцепила, и народ стал стягиваться туда и требовать крови. Прибыл ОМОН и якобы ОМОН вывел его в омоновской форме через толпу. Полиции много. Побили полицейские машины», — сообщил очевидец событий.

Собеседник ИА REGNUM отметил, что в пользу гипотезы о переодевании предполагаемого убийцы говорит тот факт, что в маске из гаража выходил всего один «омоновец», которого к тому же сопровождало двое полицейских.

«ОМОН, непонятно зачем, прошел к гаражу и вышел потом, непонятно зачем, и после этого полиция ушла оттуда, хотя до этого участок держала. Сейчас там есть полиция, но просто присматривает за порядком. Потому что там до сих пор тысяча человек. Сейчас часть расходится, около 500 человек уехали, но часть еще там», — отметил Илья.

По словам мужчины, люди собрались возле гаража, где был предполагаемый убийца, чтобы устроить самосуд. При этом в народном сходе участвовали по меньшей мере тысяча человек, а возможно, и две тысячи, уверен местный житель. Также собеседник ИА REGNUM не исключил, что толпа может вновь прийти в разъяренное состояние.