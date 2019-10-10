Голкипер сборной России назвал матч с Шотландией спокойным
Москва, 11 октября, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Матч с шотландцами в «Лужниках» был спокойным, атмосфера — великолепной, заявил вратарь российской сборной Маринато Гильере, передаёт 11 октября «Чемпионат».
Комментируя победу России над Шотландией в отборочном матче Евро-2020, голкипер сказал, что «Лужники» — очень красивый стадион, команду поддерживало много болельщиков.
Вратарь отметил, что теперь российская сборная готовится ко встрече с командой Кипра и что до выхода на турнир осталось всего одно очко.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сборная обыграла в квалификации шотландцев со счётом 4:0. Счёт был открыт на 57-й минуте. В отборочном матче Евро-2020 в активе сборной РФ 18 очков.