Москва, 11 октября, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Матч с шотландцами в «Лужниках» был спокойным, атмосфера — великолепной, заявил вратарь российской сборной Маринато Гильере, передаёт 11 октября «Чемпионат».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Голкипер

Комментируя победу России над Шотландией в отборочном матче Евро-2020, голкипер сказал, что «Лужники» — очень красивый стадион, команду поддерживало много болельщиков.

Гильере «Был спокойный матч, во втором тайме мы были сильны. После первого гола матчи всегда становятся легче».

Вратарь отметил, что теперь российская сборная готовится ко встрече с командой Кипра и что до выхода на турнир осталось всего одно очко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сборная обыграла в квалификации шотландцев со счётом 4:0. Счёт был открыт на 57-й минуте. В отборочном матче Евро-2020 в активе сборной РФ 18 очков.