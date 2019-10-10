Хаос, призывы к насилию: народный сход в Саратове едва не перерос в самосуд
Москва, 11 октября, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Народный сход в Саратове на месте убийства девятилетней девочки едва не перерос в самосуд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из участников массовой акции, попросивший не называть своё имя.
Мужчина был среди других волонтёров, которые искали пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку. Труп ребёнка был обнаружен на следующий день в гаражах в микрорайоне СХИ города. Предполагаемый убийца уже задержан.
Около 01:30 (00:30 по московскому времени) 11 октября на месте начался сход местных жителей и волонтёров. Постепенно градус агрессии накалялся, сообщил собеседник ИА REGNUM. Участники акции, увидев полицейскую машину, решили, что виновник внутри неё, и попытались опрокинуть её, чтобы совершить самосуд.
Разъярённая толпа пыталась забрать из машины человека, которого посчитала убийцей, не подумав, что это может быть свидетель, отмечает участник поисков пропавшей девочки. Вскоре на место прибыл ОМОН.
После прибытия на место происшествия ОМОНа ситуация стала спокойнее. Постепенно толпа начинает расходиться, отметил собеседник ИА REGNUM, добавив, что сам покидает место народного схода.