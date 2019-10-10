Москва, 11 октября, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Ночью и до 05:00 мск 11 октября Алабяно-Балтийский тоннель в Москве будет перекрыт для движения транспорта в направлении улицы Алабяна. Будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщает в своем Twitter Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Andreykor Алабяно-Балтийский тоннель

«До 5 утра будет закрыт на ремонт Алабяно-Балтийский тоннель от улицы Большая Академическая в сторону улицы Алабяна. Выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Автомобильный Алабяно-Балтийский тоннель расположен возле станции метро «Сокол», соединяет территории районов Сокол, Аэропорт, Коптево. Является составной частью развязки на Соколе.

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