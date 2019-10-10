Москва, 11 октября, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Второе место теперь занимает в перечне лучших бомбардиров квалификационного турнира Евро-2020 года капитан сборной РФ по футболу Артём Дзюба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Артём Дзюба борется за мяч

В его активе в отборочных играх Евро-2020 уже восемь забитых мячей. Дзюбу опережает только израильский полузащитник Эран Захави.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сборная по футболу 10 октября выиграла матч квалификации Евро-2020 у шотландских соперников со счётом 4:0. На счету Дзюбы два гола.