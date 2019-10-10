Москва, 11 октября, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Информация о том, что в одной из квартир на проспекте Вернадского в Москве зарегистрированы тысячи фирм, не соответствует действительности, пишет «Российская газета».

Mikhail092 Хрущёвка

Комментируя сообщения массмедиа о том, что в одной из московских хрущёвок зарегистрированы тысячи фирм, в Федеральной налоговой службе заявили:

«В настоящее время по указанному адресу с учётом строений зарегистрировано 147 организаций, по 120 из них налоговыми органами уже проводится процедура ликвидации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, в доме 24 на улице Верндаского в Москве зарегистрированы 1 113 юридических лица.