Москва, 11 октября, 2019, 01:19 — ИА Регнум. В эти минуты в Саратове, на месте обнаружения трупа девятилетней девочки, пропавшей 9 октября, проходит сход граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из местных жителей.

Lizaalert.org Волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”

Уже сейчас в акции участвуют несколько сотен человек. При этом их количество увеличивается — к месту прибывают новые люди. Каких-то требований пока озвучено не было. Тем не менее очевидцы сообщают, что толпа выглядит решительной и озлобленной.

Во время народного схода разъярённая толпа даже пыталась опрокинуть полицейский автомобиль, находившийся на месте. Граждане были уверены, что убийца находился в автомобиле. По неподтверждённой информации, местная полиция уже блокировала подъезды к месту происшествия.

Отметим, что ребенок пропал утром 9 октября. Около 07:30 девочка вышла из дома и не вернулась. Для поисков был организован штаб. Тысячи людей принимали участие в поисках. Именно они и стали «костяком» народного схода. Тело девятилетней девочки было обнаружено 10 октября, предполагаемый убийца ребёнка задержан.