Великий Новгород, 11 октября, 2019, 00:21 — ИА Регнум. Церковь Николы на острове Липно — один из самых ранних сохранившихся храмов Руси, построенных после монгольского нашествия — стал доступен для туристов. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, церковь Николы на Липне включена в экскурсионный показ после реставрационных работ, завершившихся 21 сентября.

Novgorodmuseum.ru Церковь Николы на Липне

В музее отметили, что экскурсионное посещение уникального храма пока возможно только при открытой водной навигации. В 2019 году такие экскурсии состоятся только дважды, в завершение навигационного сезона: 13 и 20 октября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, завершение реставрационных работ в церкви Николы на Липне 20 сентября оценил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Великий Новгород.