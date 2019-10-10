Тула, 11 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Обстоятельства возникновения кишечной инфекции у воспитанников выясняют следователи в Первомайской кадетской школе, расположенной в Щекинском районе Тульской области. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Mil.ru В больнице

Жалобы на ухудшение самочувствия появились у воспитанников кадетской школы днём 10 октября. В школу была вызвана бригада скорой помощи, дети были осмотрены и отправлены на госпитализацию под наблюдение врачей. Медиками проводятся исследования для определения точного диагноза. Число пострадавших воспитанников не называется.

Следственные органы организовали в школе проверку в целях установления качества поставляемого в школу питания аутсорсинговой компанией. Также проверку в учреждении проводят сотрудники Роспотребнадзора.

Кроме того, специалистами Роспотребнадзора организованы противоэпидемические мероприятия. По предварительной информации, вспышка инфекции могла быть вызвана некачественными продуктами питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке кишечной инфекции, которая была выявлена в детском саду Санкт-Петербурга. Всего пострадали девять воспитанников и двое работников детского сада.