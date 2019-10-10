Вашингтон, 10 октября, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Агентство по противоракетной обороне США ищет новые варианты модернизации системы противоракетной обороны страны. Предыдущий проект был свёрнут, так как оказалось, что он не способен защитить даже от ударов северокорейских баллистических ракет. Об этомпишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

«Эффективная» система

Прежняя программа модернизации была отменена в августе 2019 года. Агентство обратилось к американской промышленности с запросом на представление предложений по созданию новой системы. В информации агентства были описаны 50 сценариев угроз, при которых данная перспективная система должна будет эффективно работать.

Публично данный вопрос не обсуждается. Но специалисты в этой сфере высказались по поводу основных параметров обновлённой системы ПРО. Первый основной момент заключается в том, что никто всерьёз не рассматривает возможность использования лучевого оружия для поражения боеголовок баллистических ракет.

Вторая основная мысль, которую высказали эксперты, состоит в том, что перспективная система будет основана на уже развёрнутой инфраструктуре, и новый перехватчик будет, как и его предшественник, сбивать боеголовку ракеты кинетическим ударом в результате прямого попадания. Ранее для уничтожения одной боеголовки планировалось использовать 2−4 ракеты-перехватчика. В новой перспективной системе ожидается оснащение каждой ракеты-перехватчика несколькими боевыми блоками для поражения боеголовок баллистических ракет.