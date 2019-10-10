Меркель надеется «уменьшить негативные последствия» Brexit для Ирландии
Берлин, 10 октября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется «уменьшить негативные последствия» Brexit для Ирландии и Великобритании, 10 октября передает агентство Reuters.
Kuebi = Armin Kübelbeck
Ангела Меркель
«Мы хотим уменьшить негативные последствия, даже в случае жесткого Brexit, для обеих сторон», — заявила Меркель.
Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся 13 октября в Париже по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.
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