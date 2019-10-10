Берлин, 10 октября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется «уменьшить негативные последствия» Brexit для Ирландии и Великобритании, 10 октября передает агентство Reuters.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

«Мы хотим уменьшить негативные последствия, даже в случае жесткого Brexit, для обеих сторон» , — заявила Меркель.

Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся 13 октября в Париже по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

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